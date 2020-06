Tre ragazzini compiono una immane sciocchezza giocando con un ragno vedova nera. Desideravano i superpoteri di Spider Man ma finisce malissimo

È decisamente assurdo quanto hanno commesso tre ragazzini in Bolivia. Si tratta di tre fratelli di rispettivamente 8, 10 e 12 anni, evidentemente fin troppo fanatici ammiratori dell’Uomo Ragno.

Infatti gli adolescenti erano desiderosi di assumere dei superpoteri come quelli che gli immortali Stan Lee e Steve Ditko diedero all’immaginario personaggio di Peter Parker nel 1962. Nei fumetti della Marvel il ‘pavido’ Parker divenne Spider Man dopo avere ricevuto il morso di un ragno sottoposto a radiazioni. Questo lo aveva portato ad assumere degli stupefacenti superpoteri. Lo stesso ora hanno tentato di replicare i tre ragazzini, che si sono procurati a questo scopo un velenosissimo ragno vedova nera. L’aracnide li ha punti ma anziché donare loro delle capacità fisiche fuori dal comune ne ha causato il ricovero urgente in ospedale.

Spider Man, quel che gli è successo esiste solo nella fantasia

Il Ministero della Salute boliviano ha parlato della vicenda affermando che il tutto si è svolto nella piccola località di Chayanta. I giovanissimi fratelli avevano portato le loro capre al pascolo quando hanno avvistato la vedova nera. Dopo averci giocato per un pò, lo hanno colpito più volte con un bastone. Questo nel tentativo di aizzarlo affinché li mordesse “per avere dei superpoteri”. Purtroppo per loro, quello è uno dei ragni più velenosi che esistano sul pianeta. Ed il suo morso provoca all’istante un dolore atroce ai muscoli, febbre, tremolio ed in alcune casi convulsioni.

Il morso della vedova nera è estremamente doloroso

La madre dei tre li ha trovati rantolanti in un prato e li ha condotti al più vicino presidio medico. Da lì in poi è avvenuto un trasferimento urgente al meglio attrezzato ospedale pediatrico di La Paz. La vicenda è avvenuta all’incirca dieci giorni fa. Dopo una settimana di ricovero poi gli adolescenti hanno potuto fare ritorno a casa. Il veleno del ragno vedova nera è di ben 15 volte più potente di quello del serpente a sonagli, tanto per fare un paragone. E proprio persone quali bambini od anziani, se morsi, possono pagare la cosa anche con la vita in alcuni casi.