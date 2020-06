Vladimir Luxuria, il suo obiettivo: “La mia scelta è questa”

Vladimir Luxuria è tornata a parlare in una lunga intervista ai microfoni del settimanale Vero, in cui ha svelato di aver preso una decisione davvero importante

Tornano le nuove rivelazioni di Vladimir Luxuria, che ha svelato in una lunga intervista del settimanale Vero. E così l’opinionista di Barbara D’Urso ha svelato di aver fatto una scelta: “Ho preso una decisione, non dovuta solo alla necessità, ma a un mio preciso proposito: quest’estate resto in Italia…”. Così ha così voluto esporre il suo pensiero per aiutare l’economia del Paese dopo l’emergenza Coronavirus: “Penso che se vogliamo sentirci popolo dobbiamo fare rete e spendere i nostri soldi, soprattutto nel nostro Paese…”.

Vladimir Luxuria, ecco dove andrà in vacanza

Poi la stessa popolare opinionista ha rivelato la sua meta: “Andrò a Campomarino, un paesino sul litorale molisano dove vado tutte le Estati, e sul mio adorato Gargano, nella mia Puglia, dove custodisco i ricordi dell’infanzia…”. Infine, ha aggiunto: “Dobbiamo imparare ad abituarci a convivere con il virus sperando che presto si possa tornare ad abbracciarci…Certo, probabilmente dovrà rinunciare alle mie amate discoteche: e io amo ballare…”. Sarà leggermente diversa rispetto al passato con la stessa gioia di sempre anche durante un periodo non alquanto facile.