Veronica Maya, chi sono i tre figli: età, nomi, storia

Conosciamo meglio la storia dei figli di Veronica Maya: ecco i nomi dei tre piccoli avuti dal matrimonio con Marco Moraci

Non solo lavoro per Veronica Maya, che ha trovato l’amore della sua vita in Marco Moraci, chirurgo plastico, che ha sposato altre due volte, l’ultima nell’aprile 2019. Tutto è avvenuto dopo che ha sposato Aldo Bergamaschi, dal 2005 al 2010, che è stato ex corteggiatore di Uomini e Donne ed oggi cantante affermato in Israele. Successivamente la stessa conduttrice ha chiesto alla Sacra Rota l’annullamento delle nozze. Il matrimonio con Moraci è stato progettato dalla popolare wedding planner Enzo Miccio con l’evento che è stato soltanto su quaranta selezionati invitati, tutti vestiti di bianco.

Veronica Maya, chi sono i tre figli: le curiosità

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Riccardo Filippo, nato il 12 gennaio 2012; Tancredi Francesco, nato il 20 giugno 2013 e Katia Eleonora, nato il 12 gennaio 2016.