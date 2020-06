Veronica Maya, chi è il marito Marco Moraci: età, foto, carriera

Conosciamo meglio la storia del marito di Veronica Maya Marco Moraci: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Marco Moraci nasce a Messina il 15 maggio 1975. Poi è stato adottato a Napoli con una brrillante carriera nel mondo della Medicina. Attualmente è uno specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva. Sul suo sito possiamo leggere che, prima di laurearsi, ha già cominciato a collaborare con diversi chirurghi plastici. Poi nel 2000 si è laureato in medicina, iscrivendosi successivamente alla scuola di Chirurgia plastica dell’Università di Tor Vergata di Roma, dove ha approfondito le sue conoscenze chirurgiche. Poi vola a Londra dove riesce a trovare la sua giusta dimensione nel Regno Unito. Dopo un corso di perfezionamento, è diventato il primo aiuto di Jan Stanek e Peter Ashby, che sono considerati padri della chirurgia estetica mondiale. Poi ha collaborato con Jan e Peter mettendosi in moto con corsi di perfezionamento in Francia, Belgio, Brasile, Germania, Stati Uniti. Attualmente ha due studi, uno a Londra e Napoli con la mammoplastica (chirurgia plastica del seno), la mastopessi (lifting del seno), la rinosettoplastica (chirurgia plastica al naso), l’addominoplastica, liposuzione, ecc.

Veronica Maya, chi è il marito Marco Moraci: vita privata

Moraci e la Maya si sono sposati ben tre volte. L’ultimo è stato di ordine religioso, il 24 aprile 2019, dopo le nozze ai Caraibi del 2017 che non sono ritenute valide in Italia e il rito civile del marzo 2019. L’ultimo matrimonio è avvenuto a Marina di Cassano, progettato dal wedding planner Enzo Miccio. Hanno tre figli: Riccardo Filippo (2012), Tancredi Francesco (2013) e Katia Eleonora (2016).