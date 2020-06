Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le anticipazioni del 1° giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, primo giugno 2020, su RaiUno con la messa in onda de “Il giovane Montalbano”: ecco le anticipazioni

Da non perdere l’appuntamento, oggi primo giugno a partire dalle 21.25, in onda su RaiUno con la puntata de “Il giovane Montalbano“, che sarà interpretato da Michele Riondino. Andrà in scena il film “La prima indagine“, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli e la protagonista Livia, Sarah Felberbaum. Inoltre, nel cast troviamo Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati e Massimo De Rossi.

Stasera in tv – Il giovane Montalbano, la trama

La storia s’incentra su Salvo Montalbano, che è un giovane vicecommissario in servizio a Mascalippa. Il suo superiore, Libero Sanfilippo, gli proverà ad insegnare tutte le pratiche più difficile, ma Montalbano si concentrerà su altro. Salvo è fidanzato con Mery, ma lui è restio a sposarsi. Così dopo la promozione viene trasferisce a Vigata, paese in cui aveva già vissuto dopo la morte della madre e dove vive tuttora il padre con il quale non ha un buon rapporto. In commissariato conosce Carmine Fazio, un esperto agente che lo aiuta tanto e un fratello minore di cui il questore gli chiede di occuparsi, ossia Agatino Catarella, un poliziotto rimasto orfano.