Schianto choc nei pressi di Lucca: morti tre motociclisti

Morti tre motociclisti a causa di uno schianto choc nei pressi di Lucca, a Lunata, frazione di Capannori: sono 2 adolescenti e un 38enne.

Un terribile lunedì di sangue sulle strade italiane: gravissimo è infatti il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi sulla via Pesciatina a Lunata, frazione di Capannori, nel lucchese.

Si tratta di un’importante arteria stradale della provincia di Lucca, quella dove si è consumata una vera e propria strage autostradale. Sono infatti tre le vittime, tutti motociclisti, del drammatico schianto che è ancora in fase di ricostruzione.

Chi sono le vittime dello schianto choc nei pressi di Lucca

Sul luogo del terrificante schianto avvenuto oggi in provincia di Lucca, sono giunti i sanitari del 118 con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Per tre persone, due a bordo di uno scooter e una a bordo di una moto, non c’è stato nulla da fare. In base a quanto finora ricostruito, lo schianto è avvenuto all’altezza dello stop di via del Chiasso, a Lunata, incrocio con via Pesciatina. Era stata anche allertata l’eliambulanza, che però non è mai giunta a destinazione, una volta accertato il decesso delle tre persone.

Le vittime sarebbero un 38enne di Lunata e due adolescenti della zona. Gli adolescenti sarebbero stati sbalzati contro il muro di un palazzo vicino. Invece, il centauro in sella alla moto, a causa del violento impatto, ha terminato la sua folle corsa oltre un centinaio di metri dopo essersi schiantato con lo scooter. Straziante e terribile lo scenario apparso davanti agli occhi dei soccorritori.