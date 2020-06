Sarah Felberbaum, perché è nata a Londra: chi sono i suoi genitori

Conosciamo meglio la storia di Sarah Felberbaum: ecco tutte le sue origini con la curiosità dei suoi genitori, perché è nata a Londra?

Sarah Felberbaum nasce il 20 marzo del 1980 a Londra, da padre ebreo newyorkese che è cresciuto nel Bronx e madre inglese. Dopo un anno la sua famiglia si è trasferita in Italia ed è cresciuta cominciando a a lavorare come modella dall’età di quindici anni ed è stata in breve tempo è protagonista di numerose campagne pubblicitarie. Poi ha avuto tanto successo anche nel cinema con diverse pellicole come in “Benvenuto Presidente” al fianco di Claudio Bisio o in “Principe Abusivo” con Alessandro Siani.

Sarah Felberbaum, vita privata

Nel 2011 si è fidanzata con Daniele De Rossi, poi il 26 dicembre 2015 i due si sono sposati alle Maldive: dalla loro relazione sono nati due figli, Olivia Rose, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016. In un’intervista ad amica.it ha svelato com’è la vita da mamma: “Due bambini di 5 e 2 anni sono impegnativi. Devi sempre inventarti qualcosa. Ma sono ancora viva, e anche loro, per cui non sto sbagliando…”.