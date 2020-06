Santin Fiorillo chi è: età, carriera e vita privata del “Valletto” di Io e Te

Conosciamo meglio la storia di Santin Fiorillo: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata de “Il Valletto” di Io e te

Fisico slanciato, sguardo vispo e capelli biondi: abbiamo imparato a conoscere Santino Fiorillo a Io e Te (fa parte del cast della trasmissione condotta da Pierluigi Diaco in qualità di ‘valletto’) ma cosa sappiamo sul suo conto?

Un primo dubbio aleggia sul suo nome: è Santin o Santino? Stando al suo profilo Instagram sarebbe il primo, stando al suo Linkedin, invece, sarebbe il secondo…indaghiamo più a fondo sull’affascinate figura dell’attore che si definisce Muse et icône (musa e icona, trad.)!

Sappiamo che è nato a giugno, ma la sua data di nascita non è nota. Di Santino Fiorillo, infatti, si sa veramente poco: garbato, grazioso e molto glamour, va in onda su Rai Uno ma protegge bene la sua vita privata tenendosi alla larga dagli eventi mondani.

Santin Fiorillo chi è: vita privata

Originario di Salerno, si è laureato in Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno. Attualmente vive a Roma, ma si rilassa nella spiaggia di Battipaglia. In una vecchia intervista ai microfoni di Lacittadisalerno: “Già da fine maggio comincio a scrivere ai titolari del lido (Virgin beach, nda) per prenotare il mio ombrellone, anche perché ci tengo a festeggiare il mio compleanno, a giugno, con le mie amiche qui sulla spiaggia. Lavoro a Roma e quando sono qui non voglio saperne di posti mondani”.