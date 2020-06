Santin Fiorillo chi è: età, carriera e vita privata del “Valletto” di Io e Te

Conosciamo meglio la storia di Santin Fiorillo: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata de “Il Valletto” di Io e te

Santino Fiorillo è il “Valletto” di Io e Te facendo così parte del cast della trasmissione condotta da Pierluigi Diaco. Ama la moda e gli animali, in particolare i gatti ed è molto attivo sul suo profilo Instagram pubblicando numerose foto.

Santin Fiorillo chi è: vita privata

Originario di Salerno, si è laureato in Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno. Attualmente vive a Roma, ma si rilassa nella spiaggia di Battipaglia. In una vecchia intervista ai microfoni di Lacittadisalerno ha svelato: “Già da fine maggio comincio a scrivere ai titolari del lido per prenotare il mio ombrellone”. Poi ha concluso: “Anche perché ci tengo a festeggiare il mio compleanno, a giugno, con le mie amiche qui sulla spiaggia. Lavoro a Roma e quando sono qui non voglio saperne di posti mondani”.