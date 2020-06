Salvo Veneziano, il gesto contro Cristina Plevani fa indignare il web

Salvo Veneziano continua a punzecchiare Cristina Plevani sui social, l’ultimo gesto del siciliano contro l’ex coinquilina ha generato una polemica sul web.

Il rapporto tra Salvo Veneziano e Cristina Plevani, concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, non è mai stato idilliaco ma nell’ultimo periodo è decisamente peggiorato. L’acuirsi delle ostilità tra i due è stato scatenato dalla partecipazione del pizzaiolo siciliano all’ultima edizione del GF Vip: Salvo è stato cacciato dalla trasmissione dopo poche settimane per una frase sessista pronunciata all’interno della casa. La vincitrice della prima edizione del reality ha commentato l’accaduto spiegando che una simile uscita era tipica e che dunque non la sorprendeva.

Salvo ha preso l’esclusione dal reality come un’ingiustizia e si è scagliato contro tutto e tutti. Il commento dell’ex coinquilina, dunque, non poteva che avergli dato fastidio. Da quel momento è iniziata una specie di lotta a distanza: prima Veneziano ha lanciato qualche frecciata alla Plevani in un video con Marina La Rosa, quindi lei ha risposto per le rime sui social. Risposta alla quale Salvo commentava: “Come sei elegante… Elegante come uno scaricatore di porto”.

Salvo Veneziano criticato per l’ultimo attacco a Cristina Plevani

L’ex gieffino sembra voglia continuare a manifestare il proprio astio nei confronti di Cristina. L’ultima frecciata social riguarda un disegno raffigurante i partecipanti alla prima edizione del Grande Fratello. Salvo l’ha pubblicato oscurando il volto della Plevani. Un gesto che ha scatenato una polemica sulla sua chat di Instagram. I follower, infatti, gli hanno fatto notare che stava esagerando: “Ma noo Salvo che cosa brutta che hai fatto …proprio brutta”, scrive uno: “Veramente un brutto gesto, inquietante. Stai esagerando”. Al momento Cristina ha preferito non rispondere alla provocazione e probabilmente deciderà di non farlo per non alimentare ulteriormente la polemica.