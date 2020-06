Romina Power commuove tutti: la foto con Ylenia e Romina mai vista

Romina Power continua a condividere con i fan le foto dell’infanzia dei figli: l’ultima con Ylenia e Romina insieme ha fatto commuovere tutti.

In questi ultimi giorni Romina Power si è lasciata andare ai ricordi e alla nostalgia del periodo in cui i suoi figli erano ancora dei bambini. La scorsa settimana ha postato una serie di foto di Yari da piccolo che hanno fatto commuovere parte della sua community. Ieri è toccato a Romina jr. ultima arrivata nel 1987. In questi scatti la possiamo vedere quando è ancora neonata, sia in braccio alla madre sia in compagnia di tutti i fratelli.

La foto che più di tutte ha toccato il cuore degli appassionati e della diretta interessata è quella in cui Romina Jr. è in braccio alla sorella maggiore Ylenia ed accanto a lei ci sono anche Yari e Cristel. Uno scatto bellissimo che immortala la gioia dei fratelli per l’arrivo a casa della piccola. A rendere maggiormente toccante quella foto c’è ovviamente la storia tragica di Ylenia, scomparsa negli Stati Uniti quando aveva appena 23 anni.

Romina Power, la dedica alla piccola di casa commuove tutti

Accanto al piccolo book fotografico la Power scrive una frase carica di sentimento: “Dal primo giorno che ti ho vista sino ad oggi sei stata una gioia costante nella mia vita. Grazie per esserti unita a me qui sulla terra”. Il primo commento non poteva che essere di Romina Carrisi che alla madre risponde: “Mi fai commuovere così…Ti amo tanto! Grazie per avermi portato in questo mondo”.