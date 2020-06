Tantissimi pesci morti nel Tevere, e questo è lo spettacolo al quale hanno assistito numerose persone domenica 31 maggio. Si ignorano i motivi.

Centinaia di pesci morti nel Tevere sono emersi a galla. E la visione apocalittica non è sfuggita a tante persone che hanno percorso le sponde del fiume che bagna Roma. Ciclisti, persone intente a fare joggings ed altre che volevano godersi una passeggiata alla domenica hanno invece assistito con orrore al tremendo banchetto di numerosi gabbiani che si stavano cibando delle carcasse di tantissimi pesci. La zona interessata da questa moria è nel centro della Capitale, in particolare nella zona che va da Castel Sant’Angelo al Ponte della Musica. I motivi sono ancora sconosciuti, le segnalazioni nelle scorse ore però sono diventate via via sempre più numerose. Altri pesci morti nel Tevere sono riaffiorati a Ponte Milvio, Ponte Vittorio e Ponte Marconi. Gli agenti della Polizia Fluviale – branca della Municipale di Roma – hanno compiuto un sopralluogo e provveduto subito a fare analizzare un campione di acqua. Si teme una qualche possibile, letale contaminazione. Sarà la Asl Roma1 a dover fornire delle risposte in tal senso. La paura è che ciò possa essere attribuibile a degli sversamenti illegali di sostanze nocive nel Tevere. Anche il movimento ambientalista Oipa si sta interessando alla questione, con pure l’emissione di una denuncia verso ignoti e con vari solleciti alle autorità regionali e cittadine. Si richiede un intervento anche per tutelare la salute pubblica. Oipa parla di altri episodi analoghi avvenuti in passato. “Pure stavolta la biodiversità di Roma si ritrova ad essere pesantemente minacciata. Le persone che hanno assistito a questa tremenda moria non hanno parole per descrivere l’orrendo spettacolo che hanno visto. Chiediamo che le cause di tutto ciò vengano appurate al più presto con adeguate analisi di campioni delle acque”.