Nicole muore di leucemia in 5 giorni, aveva solamente 12 anni

Dal Veneto emerge la straziante storia della piccola Nicole, una bimba di 12 anni che è morta 5 giorni dopo aver scoperto di essere malata di leucemia.

Come tutti i ragazzini ed i bambini, questi mesi per Nicole – bimba 12enne di Monastier di Treviso – erano stati atipici. A causa della pandemia di Coronavirus, infatti, la ragazzina era stata costretta a rimanere in casa e non vedere più i suoi compagni di classe. Nelle ultime settimane di maggio, Nicole ha cominciato ad accusare una febbriciattola che non era stata sconfitta nemmeno con l’ausilio di antibiotici.

Leggi anche ->Bambino leucemia | a 1 anno lotta con la malattia | “Scoperta per caso”

Secondo quanto riportato da ‘Leggo‘, tutto è cominciato quando le è stato estratto un dente. Inizialmente si è pensato che la febbre fosse una conseguenza all’intervento odontoiatrico appena subito, ma con il passare dei giorni si è capito che c’era qualcosa di più. Dalle analisi si è scoperto che la piccola era malata di leucemia ed è stato predisposto il ricovero d’urgenza all’ospedale di Padova; struttura all’avanguardia per la cura di questa terrificante malattia.

Leggi anche ->Alessandro muore di Leucemia a 20 anni, il dolore di amici e professori

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nicole muore in 5 giorni, il dolore di parenti e amici

I medici hanno fatto il possibile per curare Nicole e cercare di salvarle la vita, ma il 29 maggio, 5 giorni dopo la diagnosi, la piccola è deceduta. La tragica morte della bimba, ancora all’alba della sua vita, ha travolto tutta la sua famiglia, incapace di accettare un destino così nefasto per la figlia. La notizia della morte si è diffusa rapidamente in paese ed ha sconvolto anche gli insegnanti ed i compagni di classe che non hanno nemmeno avuto modo di salutarla per l’ultima volta.