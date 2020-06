Marco Belinelli, chi è: età, carriera, vita privata del cestista fuoriclasse

Marco Belinelli, talento assoluto del basket, è il primo cestista italiano ad aver vinto un titolo NBA. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Marco Belinelli è il primo cestista italiano ad aver realizzato il cosiddetto “sogno americano”: la conquista di un titolo NBA. Un successi che lo ha fatto entrare nella storia del basket. Conosciamo più da vicino questo grande atleta.

Leggi anche –> Coronavirus: positivo anche Kevin Durant stella del basket NBA

Leggi anche –> Rudy Gobert chi è: età, carriera e vita privata del cestista francese

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Marco Belinelli

Marco Belinelli è nato il 25 marzo 1986, sotto il segno dell’Ariete, a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Cresciuto nel mito di Michael Jordan, dopo essersi affermato nella Fortitudo Bologna ha realizzato il sogno di giocare nel campionato di basket più famoso del mondo, giocando sempre nel ruolo di guardia. In America è stato prima ai Golden State Warriors, poi è approdato ai Toronto Raptors e ha giocato con la maglia del New Orleans Hornets, con i Chicago Bulls e i San Antonio Spurs. Proprio con questi ultimi nel 2014 ha vinto l’ambitissimo NBA.

Marco Belinelli ha anche una grande passione per i tatuaggi: ne ha molti, e ciascuno ha un significato speciale legato a fatti di vita personali. Sul braccio sinistro si è fatto tatuare una piuma, il cappello che indossava sempre suo nonno, due serie di numeri iscritti che rappresentano le date di nascita di sua madre e suo padre e il trofeo Larry O’Brin con la data del 15 giugno 2014, giorno della conquista del titolo NBA. Il talentuoso cestista ama moltissimo i cani e spesso nelle sue foto è apparso con un quadrupede di nome Charlotte.

Non mancano altre curiosità: essendo stato spesso paragonato a Mario Bros, Marco Belinelli una volta ad Halloween si è vestito proprio così. Tra i suoi fan ce n’è uno d’eccezione: l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. E il Nostro compare anche nel videoclip della canzone Nessuno Vale Quanto Te del rapper italiano Ghemon. Per tutte queste ragioni, sono tantissime le ragazze su cui Belinelli fa colpo: purtroppo per loro, però, è già impegnato con Martina Serapini.

EDS