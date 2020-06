Mara Venier, incidente domestico: “Oggi sono crollata” – VIDEO

Incidente domestico per la conduttrice televisiva Mara Venier ieri prima di andare in onda a Domenica In: “Oggi sono crollata”, annuncia.

La conduttrice televisiva Mara Venier ha dovuto rinunciare a essere ospite della prima puntata della stagione di ‘Io e te’, condotto su Raiuno da Pierluigi Diaco. Il motivo è il dolore al piede e alla testa legato a un brutto incidente domestico.

In ogni caso, la conduttrice ha voluto tenere fede all’impegno preso e si è collegata telefonicamente per aggiornare circa le sue condizioni di salute: “Oggi devo dire che la botta la sento molto. Mi è arrivato il crollo di tutto. Mi hanno fatto una tac alla testa ed è andato tutto bene”.

L’amatissima signora della domenica di Raiuno ha poi evidenziato: “Stefano Coletta (direttore di Rai uno, ndr) mi ha detto ieri di non andare in diretta, ma io sono andata lo stesso. Anche se non credevo di farcela. Poi sono andata in ospedale: tac a testa e piede. Come ho detto alla testa tutto bene, al piede mi è stato detto che ho una frattura. Il dolore ieri sera e stanotte è stato fortissimo. Ora cerco di rimanere immobile”.