L’Uomo Gatto di Sarabanda: vero nome, che fine ha fatto

Chi era l’Uomo Gatto di Sarabanda: qual era il suo vero nome e da dove proveniva, che fine ha fatto il campione del quiz show musicale.

Classe 1971, nato a Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano, Gabriele Sbattella, conosciuto come Uomo Gatto, è stato uno dei campioni più conosciuti e amati di Sarabanda. In una speciale graduatoria dei più longevi campioni del quiz show musicale è al terzo posto.

Infatti, per 79 puntate, nel periodo 12/11/2002 – 19/2/2003, ricopre il ruolo di campione in carica. Meglio di lui hanno fatto Allegria e la Professora. Il soprannome gli venne affibbiato da Enrico Papi, perché quando era animatore turistico aveva interpretato il dio dei gatti nel musical Cats.

Cosa sapere sull’Uomo Gatto, campione di Sarabanda

Molti ricordano l’Uomo Gatto per la rivalità col concorrente mascherato El Tigre, un personaggio che si scoprì poi fittizio e dietro al quale si nascondeva Carmine Di Schiena, parrucchiere della trasmissione. In due speciali del programma, i due si affrontarono e ad avere la meglio fu sempre il campione marchigiano, che nella seconda finale del 7X30 affronta però Sterminator, altro personaggio cult della trasmissione musicale.

Da allora sono passati oltre 17 anni e l’Uomo Gatto è tornato a essere Gabriele Sbattella: lavora come interprete e traduttore di lingua inglese e tedesca ed è un giornalista freelance che si occupa di calcio. In realtà, la sua popolarità non lo ha mai abbandonato: è ospite in alcune trasmissioni televisive, ha partecipato a diverse ospitate in discoteca e il cantante romagnolo Gianni Drudi gli ha dedicato un rap.