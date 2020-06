La Casa nella Prateria, il ritorno in tv: che fine ha fatto il cast

Ecco cosa è successo ai protagonisti della serie cult “La casa nella prateria”, pronta per tornare in tv.

“La casa nella prateria” è l’adattamento televisivo dei racconti autobiografici della scrittrice Laura Ingalls Wilder, basati sulla sua infanzia in una famiglia di pionieri. La serie andò in onda dal 1975 al 1983, e ancora oggi viene riproposta periodicamente. Michael Landon, oltre ad interpretare il padre della famiglia protagonista, fu anche produttore esecutivo e regista di alcuni episodi del telefilm. Ecco che fine hanno fatto tutti i protagonisti.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Gustavo Guillen | Morto il celebre attore di soap opera | Aveva un cancro

La Casa nella Prateria: che fine ha fatto il cast

A Landon nell’aprile del 1991 fu diagnosticato un cancro al pancreas in fase terminale. Morì il 1° luglio dello stesso anno, a 54 anni. Karen Grassle (Caroline Ingalls nella serie tv) oggi ha 78 anni. Ha recitato anche “La signora in giallo”, dopodiché si è dedicata al teatro: ha co-fondato a Santa Fe, nel New Mexico, la Resource Theater Company. Mary Ingalls (Melissa Sue Anderson) saltuariamente recita ancora, ma a partire dagli anni Duemila si è ritirata dalle scene per occuparsi della sua famiglia, con cui nel 2002 si è trasferita in Canada. Nel 2010 è uscita la sua autobiografia. Laura Ingalls (Melissa Gilbert) dopo l’ultima stagione ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. È tornata nel mondo della “La casa nella prateria” nel 2009-2010, quando ha interpretato Caroline Ingalls, il ruolo che nella serie tv fu di Karen Grassle, nel musical tratto dal libro, e nello stesso periodo ha dato alle stampe un’autobiografia, in cui ha rivelato di aver combattuto duramente contro alcol e droga. Nel 2016 ha corso per il Congresso degli Stati Uniti tra le fila dei democratici, ma ha dovuto abbandonare l’avventura in politica per problemi di salute. Albert Ingalls (Matthew Laborteaux) ha continuato a recitare in film per la tv e serie. In seguito è passato al doppiaggio e si è occupato anche di videogiochi, di cui è grande appassionato.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Nainggolan lutto | muore di cancro la giovane nipote

Carrie Ingalls (Lindsay e Sidney Greenbush) e Grace Ingalls (Wendi e Brenda Turnbaugh) hanno abbandonato il mondo della recitazione. Richard Bull è morto nel 2014, mentre Katherine MacGregor è morta nel 2018: non ha potuto partecipare al film conclusivo “La casa nella prateria – L’ultimo addio”, nel 1984, perché, convertita all’induismo, si trovava in pellegrinaggio in India. Dopo la chiusura della serie si è dedicata al teatro e ha insegnato recitazione ai bambini. Nellie Oleson (Alison Arngrim) ha continuato a recitare ed è stata produttrice televisiva insieme all’ex collega Melissa Gilbert. Negli anni Duemila si è rilanciata come stand-up comedian. In seguito alla morte dell’attore Steve Tracy nel 1986 (marito di Nellie ne “La casa nella prateria”) si è impegnata nella lotta all’AIDS. In seguito si è mobilitata per la protezione dei bambini dagli abusi sessuali: nella sua autobiografia ha raccontato di averne subiti anche lei quando aveva soltanto 6 anni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!