Uno scontro pauroso finisce con un epilogo tragico. L’incidente in Trentino si chiude con una vittima e due feriti, tra i quali una bambina.

Un incidente stradale in Trentino si è chiuso con la morte di una persona. Il terribile schianto ha avuto luogo nella località di Lavis, in provincia di Trento ed è accaduto nella mattinata di domenica 31 maggio. Identificata la vittima: si chiamava Guido Casarotto, aveva 41 anni ed era originario della provincia di Padova.

Stava viaggiando sulla Strada Provinciale 235 tra il ponte sul fiume Adige e la rotatoria di Zambana Vecchia. Lui viaggiava a bordo di una Fiat Tipo station wagon e la vettura è andata ad impattare con violenza contro una Mercedes Classe A guidata sempre da un 41enne. Assieme a quest’ultimo c’era la figlioletta di 7 anni. Entrambi sono rimasti feriti e si trovano attualmente ricoverati in ospedale. Casarotto è quello che ha avuto la peggio.

Incidente Trentino, ancora sconosciute le cause dell’impatto

Ricoverato subito in codice rosso, si è spento nella serata di ieri dopo diverse ore di agonia, a causa della gravità delle ferite riscontrate. Una delle due vetture, non si sa ancora quale, ha invaso l’altra corsia di marcia andando ad impattare contro la macchina che sopraggiungeva in quel momento. Non si conoscono ancora le cause di questo incidente in Trentino ma stanno indagando le forze dell’ordine. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso. Per prestare soccorso ai feriti ci è voluto anche un elicottero, oltre alle ambulanze. Da quel che si apprende la bambina è fuori pericolo, resta grave invece il papà, che ora si trova in terapia intensiva.

