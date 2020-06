Invece di soccorrere un motociclista rimasto gravemente ferito durante un incidente a Chieti, lo filma per postare tutto su Facebook.

Un gravissimo incidente stradale presso Chieti è costato la vita ad un uomo di 49 anni. La vittima si chiamava Ottavio De Fazio ed era un infermiere militare.

Stava viaggiando a bordo della sua moto in un’area compresa tra le località di Raiano e Castelvecchio Subequo. De Fazio era in sella alla sua Yamaha quando di colpo ha perso il controllo del mezzo a due ruote. Nel franare sull’asfalto ha sbattuto con estrema violenza con il petto contro il serbatoio del ciclomotore. L’impatto gli è stato fatale, con una grave emorragia sorta allo sterno. Problematica che si è rivelata fatale in quanto gli ha causato un blocco totale delle vie aree, compromettendone la respirazione. A peggiorare questo tragico episodio si aggiunge un dettaglio che ha dell’assurdo e del raccapricciante. Infatti la vittima è stata notata da un passante che, anziché prestargli subito immediato soccorso, ha estratto il proprio smartphone per filmare l’uomo ferito ed ormai moribondo.

Incidente Chieti, la vittima ripresa col telefonino prima di morire

Il tutto è finito su Facebook tramite video realizzato in diretta. La vicenda di questo incidente nel territorio di Chieti è riportata dal quotidiano ‘Il Messaggero’. Altri motociclisti si sono fermati e hanno invece soccorso lo sfortunato 49enne, mentre l’altro personaggio continuava a riprendere il tutto imperterrito. Purtroppo De Fazio è morto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza, mentre il personale del 118 lo stava trasportando d’urgenza in ospedale. Lui era luogotenente dell’Esercito e prestava servizio ad Ascoli Piceno. Era stato nella zona rossa di Piacenza dove aveva messo a disposizione le proprie competenze nell’ospedale locale durante l’emergenza epidemia.

