Ilary Blasi sorprende tutti: “Un nuovo modo di vedere le cose”

Ilary Blasi ha sorpreso tutti i suoi fan con un ultimo post su Instagram nel quale parla del “nuovo modo di vedere le cose”.

Ilary Blasi è una delle soubrette/conduttrici più amate dello “Stivale” e di sicuro quella preferita nella zona di Roma e dintorni. La sua fan base era già molto ampia prima dell’era social, grazie anche alla storia d’amore con uno dei calciatori più rappresentativi degli ultimi 20 anni. Gossip a parte, Ilary ci ha messo anche molto di suo per conquistare il cuore dei fan. Alla bellezza che madre natura le ha donato, ha aggiunto simpatia, carattere, competenza e professionalità.

Di recente l’abbiamo vista poco in televisione, si è presa una pausa per pianificare progetti futuri, ma la sua attività sui social non è mai cessata. Sulla pagina Instagram, ad esempio, la bella Ilary condivide scatti professionali, primi piani, profili, sessioni di allenamento e scene di vita quotidiana da casa Totti. I follower sono sempre molto attenti a seguirne i post e sotto ognuno non mancano mai di sottolinearne le qualità, fisiche e non solo.

Ilary Blasi sorprende tutti

L’ultimo post della Blasi è una foto del suo profilo in primissimo piano. Uno scatto che ha sorpreso positivamente i suoi fan, i quali non hanno potuto fare a meno di tributarle i propri complimenti. Accanto allo scatto, lo soubrette ha voluto mettere una citazione di Henry Miller: “La nostra meta non è mai un luogo ,ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose”. Una frase profonda che coglie a pieno il significato della vita e ciò che realmente può rendere migliore la vita di un essere umano. Un cambio di prospettiva è per certo ciò a cui tutti ambiamo o dovremmo ambire e probabilmente è proprio quello che Ilary sta perseguendo.