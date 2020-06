Giulia e Silvia Provvedi insultate sotto casa – VIDEO

Le gemelle Giulia e Silvia Provvedi insultate sotto casa, disavventura coi nuovi vicini per Le Donatella, la più famosa è anche in dolce attesa.

Disavventura per Le Donatella, ovvero Giulia e Silvia Provvedi: la più nota della due gemelle, con il suo compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano, ha deciso di cambiare casa. Proprio durante il trasloco, aiutata dalla sorella, è successo un fatto sgradevole.

Lo hanno denunciato loro stesse nelle Instagram Stories: “Siamo scese di casa e siamo state offese e insultate solo e unicamente perché avevamo accostato la macchina un pelo più vicino al portone di casa”.

“Questo perché dovevamo caricare un po’ di cose e io sono in dolce attesa”, dice Silvia Provvedi. Quindi aggiunge: “Abbiamo cercato di sorvolare anche se le offese sono state talmente tante che non le ricordo. Non va bene, ricordate di non offendere mai le persone… in generale”. Poi conclude con un invito ai nuovi vicini: “Cercate di non prendervela con gli oggetti e in questo caso con la nostra macchina”.