La coppia Francesca Tocca Raimondo Todaro ha smesso di essere tale. Il matrimonio tra i due è finito nonostante la nascita della figlioletta Jasmine.

È scoppiata la coppia composta da Francesca Tocca e Raimondo Todaro. I due si sono lasciati, dopo una distanza sul piano sentimentale che perdurava da un pò. Ora proprio lui conferma l’avvenuta separazione, scrivendo un lungo post sul suo profilo Instagram e nel quale spiega la situazione.

E lo fa in una data significativa, proprio il 1° giugno. Che è il loro anniversario di nozze, con il matrimonio celebrato nel 2014. Purtroppo questa data verrà ora ricordata come la fine di quel sogno. Ma almeno Francesca Tocca e Raimondo Todaro si lasciano senza rancore, a giudicare dalle parole del ballerino. Il quale augura alla ormai sua ex moglie ogni bene e la ringrazia per avergli vissuto dei momenti bellissimi.

Francesca Tocca Raimondo Todaro, il post di lui

ù“01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno. Credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione”. Parole rilasciate sotto ad una foto in cui la coppia appare assieme alla loro figlia Jasmine.

Resteranno in buoni rapporti

Poi lui prosegue così. “Grazie a Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a lei di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre!”.

