Fabrizio Corona, parla l’avvocato: “Ecco la verità sulla tossicodipendenza”

L’avvocato di Fabrizio Corona fa il punto sui reali rapporti tra l’ex Re dei Paparazzi e Nina Moric e sulla sua dipendenza dalle droghe.

La rinascita di Fabrizio Corona, la sua situazione rispetto ai processi in corso, i rischia che ancora incombono sull’ex Re dei Paparazzi e la sua vita privata, con la recente ricomparsa di Nina Moric: c’è tutto questo nella lunga intervista che Ivano Chiesa, storico avvocato di Fabrizio Corona, ha rilasciato ai colleghi di Libero Quotidiano.

Il “nuovo” Fabrizio Corona

Ivano Chiesa tiene innanzitutto a precisare che Fabrizio Corona è cambiato e che spesso il giudizio dell’opinione pubblica si rifà più a considerazioni etico-morali anziché alla verità processuale. A tal proposito, l’avvocato ricorda che il prossimo 8 giugno sarà una data spartiacque: a Roma ci sarà una nuova udienza per una ridefinizione della pena. Attualmente a Corona mancano due anni e mezzo di pena da scontare, ma l’8 giugno c’è il pericolo che si aggiungano altri 9 mesi. “Sono decisivi- dice Chiesa -. Se dovessimo pensare che ha quasi quattro anni da scontare invece che due e mezzo sarebbe pazzesco. Fabrizio è profondamente cambiato…”.

“Corona sul tema delle tossicodipendenze non ha più sgarrato ed è sempre stato rigoroso nel rispettare ogni regola”, sottolinea poi il difensore. “Intanto ha ammesso il fatto di fare uso di sostanze e, già questo, è un fatto profondo”, quindi “siamo a un punto di svolta perché questi ulteriori nove mesi sono ingiusti sia da un punto di vista legale sia umano”. Quanto poi al ritrovato rapporto il suo assistito e Nina Moric, “hanno molto discusso, ma alla fine trovano sempre un punto di incontro per il bene del figlio. Corona ci sarà sempre per Nina”.

