Fabrizio Corona infuriato: “Sconvolto, e scioccato, sono senza parole”

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram Fabrizio Corona mostra tutta la sua rabbia dicendosi sconvolto e senza parole per quanto visto.

Negli anni abbiamo imparato a conoscere Fabrizio Corona come una persona schietta e senza peli sulla lingua. L’ex re dei paparazzi, infatti, non ha mai avuto timore di esprimere la propria opinione pubblicamente, nemmeno quando è andato in aperto contrasto con la magistratura in merito alla sua sentenza. Anche nell’ultimo post pubblicato su Instagram, Corona ha mostrato il suo dissenso in maniera palese, pur tuttavia evitando di esprimere il proprio giudizio nel dettaglio.

D’altronde la foto che riprende un’istante della trasmissione di Giletti di ieri e la sua frase a commento sono sufficientemente chiare a chi conosce il contesto: “SONO SCIOCCATO SCONVOLTO E SENZA PAROLE DOPO CIÒ CHE HO VISTO E ASCOLTATO IERI SERA DA MASSIMO GILETTI. TUTTO MI È ANCORA PIÙ CHIARO”. Il riferimento è chiaramente a Luca Palamara ex presidente dell’Anm indagato per corruzione che ora rischia di andare a processo dopo la chiusura delle indagini.

Fabrizio Corona infuriato per le dichiarazioni di Palamara?

Intervistato proprio da Giletti in merito alle accuse, Luca Palamara ha spiegato di non essere l’ideatore del “Sistema delle Correnti“, aggiungendo che: “c’erano tanti Luca Palamara”. Insomma non sarebbe stato lui a scegliere le nomine, ma il tutto sarebbe frutto di un sistema già rodato e che tutti conoscono, per questo aggiunge: “identificare me con il male assoluto, è solo un’operazione che potrebbe far comodo a qualcuno”. L’intervento è chiaramente misurato in ogni parola e tende verso un’unica direzione: è il sistema che funziona così.