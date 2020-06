Emma Marrone, dedica speciale su Instagram: “Per te mi getterei nel fuoco”

Emma Marrone ha scritto un bellissimo post su Instagram, contenente una dedica commovente per una persona molto speciale della sua vita.

La cantante salentina Emma Marrone ha concluso lo scorso anno con sentimenti contrastanti: da un lato c’è stata la paura e la rabbia per una malattia che tornava, dall’altro c’è stata la gioia per averla superata e per il successo commerciale del suo ultimo album. Sempre molto positiva e determinata, la cantante uscita da ‘Amici‘ progettava un 2020 carico d’impegni lavorativi, un progetto che è stato sabotato dall’arrivo del Covid-19.

Sebbene la pandemia le abbia stravolto i progetti, Emma in questi mesi si è goduta le ferie inattese in compagnia della famiglia, cercando di trarre il meglio da una situazione complicata. Da poco ha anche festeggiato il compleanno, un giorno in cui ha avuto modo di riflettere sulla sua vita fino ad oggi e di tirare le somme. Il bilancio fatto dall’artista è tutto sommato positivo, sia per quanto ottenuto a livello professionale sia per la consapevolezza di aver maturato nel tempo degli affetti stabili.

Emma Marrone, dedica speciale su Instagram

Uno degli ultimi post su Instagram della cantante è dedicato proprio ad uno di quegli affetti stabili che le permettono di andare avanti nonostante le difficoltà. La cantante salentina ha condiviso gli auguri a Francesca Savini, la sua migliore amica da sempre: “Buon compleanno! Sei come una sorella per me. La mia migliore amica anche quando litighiamo a morte. Sei la mia guida e sei una delle poche persone che non hanno paura di dirmi la verità anche quando fa male. Sei il mio super Boss. Fai le tagliatelle più buone del mondo. Per me ti getteresti nel fuoco. Anche io per te lo farei. Sempre a prescindere.

Il destino ci ha fatto incontrare .. ma siamo rimaste unite in tutti questi anni perché entrambe sappiamo ingoiare i bocconi amari e sappiamo trovare la forza per combattere.

Resteremo per sempre così. Fianco a fianco. A guardare il cielo. Che a fare le stelle ci pensiamo noi. Ma tu sei il sole. Della mia vita. Per sempre.❤️”.