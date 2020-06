Emigratis, ritorno a Foggia per Pio e Amedeo – VIDEO

Ritorno a Foggia per Pio e Amedeo, il duo comico protagonista di Emigratis: anticipazioni della replica della nota trasmissione di Italia 1.

Pio e Amedeo, il duo comico protagonista di Emigratis, sarà in onda anche stasera con la replica dell’ultima puntata della terza stagione della nota trasmissione di Italia 1. Come sempre, i due comici dopo il loro viaggio intorno al mondo torneranno nella loro Foggia.

Nel cast della puntata di oggi, oltre ai Musicomio, band scoperta dalla trasmissione, ci sono tra gli altri, Domenico Criscito, Roberto Mancini, Salvatore Bocchetti, Massimo Carrera, Francesca Brambilla, Claudio Baglioni, Totò Cutugno, Giuseppe Signori, Zdeněk Zeman.

L’allenatore ex Foggia è amatissimo nella Capitanata, dove ha allenato più volte, in particolare nel periodo che va dal 1989 al 1994. In quel periodo, come molti ricorderanno, la squadra rossonera veniva ribattezzata “il Foggia dei miracoli” oppure “Zemanlandia”. Pio e Amedeo intercetteranno anche personaggi meno noti mediaticamente, tra cui il manager musicale Danilo Mancuso.

Nella puntata di stasera, ci sarà anche l’Uomo Gatto, ex concorrente di Sarabanda. Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono amici sin da bambini e giovanissimi hanno iniziato la loro gavetta, esibendosi in giro per i villaggi vacanze, quindi sulle televisioni locali. Arrivano in televisione su Telefoggia nel 2004, in una trasmissione chiamata Occhio di Bue. Poi arrivano Telenorba e Radionorba. Infine, il grande salto nella tv nazionale.