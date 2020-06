Emigratis: Antonio Villani, chi è l’attore italiano famoso in Russia

Tra le ‘vittime’ di Pio e Amedeo in Emigratis, c’è Antonio Villani, attore italiano molto noto in Russia: chi è e da dove viene.

Attore italiano praticamente sconosciuto nel nostro Paese, ma molto noto in Russia, protagonista di pellicole come #Nerealnaya lyubov (2014), 7 glavnykh zhelaniy (2013) e Okhotnik za golovami (2015), Antonio Villani è stato protagonista di una puntata di Emigratis.

Leggi anche –> L’Uomo Gatto di Sarabanda: vero nome, che fine ha fatto

I comici Pio e Amedeo infatti lo rendono una loro ‘vittima’ in una puntata della nota trasmissione televisiva di Italia 1. Lo sorprendono infatti a San Pietroburgo, dove vive da diversi anni ed è noto per aver preso parte ad alcune serie televisive.

Leggi anche –> Zdenek Zeman, che fine ha fatto l’allenatore del Foggia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attore Antonio Villani: chi è e da dove viene

Classe 1978, originario del Cilento e precisamente da Agropoli provincia di Salerno, Antonio Villani è noto in Russia per aver interpretato Luciano in diverse puntate della serie Grechanka, che nel paese è molto seguita. Laureato in recitazione presso l’Accademia Teatrale di Stato di San Pietroburgo, ha in realtà iniziato a formarsi in Italia, partecipando ad esempio a uno stage presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”.

Alcuni dei suoi ruoli sono stati in “Il cacciatore di teste”, col ruolo di protagonista, ovvero Pietro, Agente dell’Interpol, poi “Il Diario di Luisa Loshikina”, in cui interpreta il ruolo di Fabio e “Cambio di spazio”, nel ruolo del fotografo Michele, per la regia di Elena Nemykh. Viene definito “una persona che si dedica al suo lavoro in maniera completa, artisticamente leale”, da uno dei suoi maestri, ovvero V.M. Filshtinskij.