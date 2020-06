Elisabetta Soglio, chi è la giornalista: cosa sapere, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Elisabetta Soglio, chi è la giornalista: cosa sapere, dagli esordi alla sua rubrica sul Corriere della Sera.

Nata a Milano nel 1965, Elisabetta Soglio si è laureata in Lettere all’Università Statale del capoluogo meneghino. Quindi ha iniziato molto giovane la sua carriera di giornalista prima ad Avvenire e, dal 1994, al Corriere della Sera.

Al quotidiano di Via Solferino si è occupata dapprima di cronaca milanese e quindi di politica. Successivamente, ha coordinato il progetto Casa Corriere ad Expo. Da sempre legata ai temi del sociale, la giornalista è responsabile di Buone Notizie – L’Impresa del bene.

La lunga carriera e i libri di Elisabetta Soglio

Si tratta del settimanale del Corriere della Sera in uscita ogni martedì e all’interno del quale la giornalista con la sua redazione si occupa di quelle che sono le pratiche efficienti nel mondo del Terzo settore. Grazie a questo suo ruolo, ha partecipato a diversi importanti convegni e incontri in giro per l’Italia. Inoltre, è presenza fissa di molte trasmissioni televisive.

La giornalista Elisabetta Soglio ha scritto con Giovanna Ambrosoli il libro Chiamatemi Giuseppe, sulla storia di padre Giuseppe Ambrosoli, missionario chirurgo in Uganda, uscito a fine anni Novanta e riedito in anni più recenti. Ha curato insieme a Daniele Pozzi il volume “Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra 1851 a Milano 2015”.