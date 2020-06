Due donne morte in casa, è giallo: “urla orribili”, poi la tragica scoperta

Un vicino ha sentito “urla infantili” mentre due donne morivano in circostanza misteriose in una casa di Salisbury, in Inghilterra.

La Polizia del Wiltshire, in Inghilterra, è stata allertata intorno alle 14.45 (ora locale) dopo che un vicino si è preoccupato per quanto stava avvenendo all’interno di una proprietà a Salisbury, da cui si sentiva “un gran trambusto” e “orribili urla infantili”. Una volta intervenuti, gli agenti hanno trovato una donna morta all’interno dell’abitazione e un’altra gravemente ferita, poi soccorsa dal personale paramedico ma deceduta poco dopo.

Leggi anche –> Torino, terribile scoperta: due gemelle morte in casa

Leggi anche –> Mamma trovata morta in casa: Ambra Ravanello aveva solamente 30 anni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La verità sulle due donne morte nel Wiltshire

La vicenda è avvenuta in una casa di Wessex Road a Salisbury, nel Wiltshire. Un uomo di 30 anni è già stato arrestato per sospetto omicidio delle donne ed è attualmente in custodia. Amanda Barlow, 40 anni e madre di tre figli, vive poco lontano dalla casa in questione e ha detto di aver sentito “orribili urla da bambino” questo pomeriggio.

“Abbiamo sentito urlare verso le due e mezza e in quel momento pensavamo davvero che fosse un bambino che veniva assassinato – ha raccontato -. Erano urla orribili. Quando abbiamo visto arrivare l’ambulanza e restare lì per così tanto tempo, abbiamo capito che doveva essere qualcosa come un omicidio. È stato un sollievo sapere che non erano bambini, ma anche per due donne morire così è semplicemente agghiacciante”.

La strada su cui sorge l’abitazione è stata completamente isolata isolata dalla polizia. Il commissario Darren Hannant ha però tenuto a precisare che “non esiste alcun rischio per la comunità in generale”. “Naturalmente le persone saranno allarmate a causa della grande presenza della Polizia nell’area mentre svolgiamo le nostre indagini – ha detto -. Vorrei ribadire che abbiamo eseguito un arresto e che non esiste alcun rischio per la comunità in generale”.

EDS