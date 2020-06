Un grave incidente sul lavoro causa la scomparsa di due uomini. Il crollo di un muro a Napoli travolge gli operai e non lascia loro alcuno scampo.

Un disastroso crollo a Napoli porta alla morte di due persone. Il fatto di cronaca ha avuto luogo nel quartiere Pianura del capoluogo campano. Le vittime sono due operai, travolti da un muro di contenimento che è venuto giù di colpo.

L’incidente si è verificato attorno alle ore 12:30. Il luogo preciso del disastro è situato tra via Archimede e via Montagna Spaccata, con uno smottamento che non ha lasciato scampo ai due lavoratori. Subito sono intervenuti i soccorritori ed il posto dove è avvenuto il crollo a Napoli ha visto anche l’arrivo dei carabinieri. Presenti anche alcuni agenti della Polizia Municipale del capoluogo campano oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre i corpi delle due vittime. Purtroppo i due risultavano già morti e non è stato possibile fare niente per salvarli.

Crollo Napoli, si cerca anche una terza persone

Si indaga sulle cause di questo disastro e bisogna acclarare se l’incidente poteva essere evitato o se ci potesse essere qualche fattore legato ad eventuale incuria o non rispetto delle norme di sicurezza. Purtroppo si teme che possa essere coinvolta una terza persona in questo incidente. Si tratta di un altro lavoratore che era in compagnia dei due uomini morti e che stava lavorando con lui. Di questo individuo non si ha ancora notizia.

