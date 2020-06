Chi è Cristina Fogazzi, l’estetista cinica: curiosità e vita privata sulla professionista nella cura del corpo diventata un amato personaggio tv.

“Sono Cristina. Studi classici, ex bambina grassa, aspirante super eroina, i costumini stretti mi stavano male. Sfido la cellulite col camice che non mi tira sui fianchi e coi capelli perfettamente piastrati”, così si presenta sul suo blog Cristina Fogazzi, nota come l’estetista cinica.

Protagonista tra gli altri del programma di Raidue, Detto Fatto, classe 1974, originaria di Sarezzo, la donna è diventata prima un fenomeno della Rete, quindi è sbarcata in televisione. In realtà, aveva iniziato con gli studi in lettere.

Cosa sapere sull’estetista cinica Cristina Fogazzi

Poi ha lasciato tutto per dedicarsi per aprire un centro estetico a Milano. Nel giro di qualche anno, l’estetista cinica è diventato l’alterego di Cristina Fogazzi. Nel suo cinismo, arriva ad esempio ad affermare che l’unico rimedio miracoloso contro la cellulite è l’utilizzo di Photoshop. Fidanzata con Massimo, vive e lavora a Milano.

II suo fatturato è quello di un’azienda medio grande e nel 2019 – sappiamo da quello che lei stessa racconta – ha acquistato una casa a Portovenere, alle porte delle Cinque Terre. La sua ‘seconda casa’ è in un posto magico, che l’estetista cinica in pratica adora da sempre. Seguitissima su Instagram, ha oltre 600mila follower.