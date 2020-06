Coronavirus Italia: dati 1 giugno, giù contagi e decessi anche in Lombardia

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 1 giugno, gli aggiornamenti, scendono morti e contagi.

Dopo che la giornata di ieri è stata contrassegnata dalle polemiche tra virologi ed esperti per le parole del primario del San Raffaele Alberto Zangrillo, la giornata di oggi si rivela estremamente positiva per quanto riguarda l’arretramento del Covid-19.

Il primo dato che si evidenzia e ha un valore ‘storico’ è che per la prima volta la Lombardia torna sotto i cento nuovi positivi: addirittura sono 50 e viene ‘scavalcata’ dalla Liguria con 56 contagi. Anche su questi dati, è discussione tra virologi: molti sostengono che si dovrebbe parlare di nuove diagnosi e non di nuovi contagi. I dati parlano comunque di 178 casi diagnosticati e sessanta decessi.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 1 giugno

In sostanza, secondo diversi virologi, i casi di Coronavirus accertati in questi giorni non sono causati da nuovi contagi, ma sono nuove diagnosi: si tratta cioè di contagi ‘vecchi’, ma che vengono diagnosticati in questi giorni. Guardando al dato delle singole Regioni, dunque, la Liguria ‘supera’ la Lombardia con 56 contagi contro 50, ma le vittime in Lombardia sono 19, quelle in Liguria solo 2. Sono 21 i nuovi casi in Piemonte, con nove vittime. Tre quelli in Valle d’Aosta. Due nuovi casi in Veneto ma senza morti, tre in Toscana, dove ci sono anche sette decessi.

Al Centro, dieci sono i nuovi casi nel Lazio, cinque dei quali a Roma, con sette decessi. Zero casi nelle Marche: è la seconda volta che si raggiunge questo numero. Nessun nuovo positivo anche in Umbria. Quattro sono invece i nuovi casi in Puglia, con due vittime. Quinto giorno consecutivo a contagi zero per Basilicata e Calabria. Quattro nuovi casi anche in Campania. Raggiunto il contagio zero anche in Sicilia, mantiene il trend dei zero casi la Sardegna.