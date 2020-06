Chi è Veronica Maya, carriera e vita privata della conduttrice tv

Chi è Veronica Maya, showgirl, presentatrice e opinionista. Mamma di tre bambini, vanta una carriera piena di successi e d’amore.

Veronica Maya è nata a Parigi il 14 luglio 1977, figlia di un ristoratore e di una regista teatrale. La sua famiglia negli anni si è allargata: la madre si è risposata e ha avuto altri due figli, Filippo e Marcella. Inoltre Veronica ha anche un’altra sorella, Katia, nata dal secondo matrimonio del padre. Veronica è nata a Parigi, dove è rimasta per i primi anni della sua vita, per poi trasferirsi a Piano di Sorrento con la sua famiglia. La sua vita ha una svolta quando Veronica vince una borsa di studio per frequentare la prestigiosa scuola di teatro di Renato Greco a Roma: trasferendosi a Roma decide di dedicare la sua vita alla recitazione. Il programma in cui debutta come conduttrice nei primi anni 2000 è “Lazialità in TV”, insieme a Guido De Angelis. Dopo alcuni programmi sportivi in Rai le viene affidato il compito di condurre il programma pomeridiano “Italia che vai”, e non si più fermata: Veronica Maya ha preso parte anche a “Lo Zecchino D’Oro” (2006), “UnoMattina Estate”, “Linea Verde”, “Verdetto Finale”, “Tale e Quale Show” (come concorrente), “Quelle Brave Ragazze”, “Live – Non è la d’Urso” (come opinionista) e “L’Italia che fa”.

Veronica Maya: l’amore con Marco Moraci

Veronica Maya è stata sposata per cinque anni con Aldo Bergmaschi. I due sono stati protagonisti di diversi gossip, poi si sono separati. Il grande amore per la Maya è arrivato pochi anni dopo: dopo il colpo di fulmine con il chirurgo plastico Marco Moraci la showgirl ha avuto tre figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora. “La vita di coppia con Marco è quella che desideravo, con uno come lui che ho avuto la fortuna di incontrare. La vita familiare era un punto fermo che desideravo avere, mantenere e costruire nella mia vita, forse perché sono figlia di separati, perché ho una famiglia allargata, per me ho voluto una famiglia con dei punti di riferimento molto solidi. Poi l’arrivo dei figli è la parte più bella e completa della mia vita di oggi”, ha raccontato Veronica a Velvet Gossip. Marco Moraci, nato nel 1975, è un chirurgo plastico rinomato: è proprietario di due studi, a Napoli e Londra, dove usa tecnologie all’avanguardia.

