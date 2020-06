Il giovane Montalbano, chi è Sarah Felberbaum: età, foto, carriera

Chi è Sarah Felberbaum: vita privata e carriera della moglie del calciatore Daniele De Rossi, adesso la vedremo in “Il giovane Montalbano”.

Sarah Felberbaum è un’attrice e conduttrice televisiva italiana di origini angloamericane. Prima di diventare attrice ha lavorato per un lungo periodo come modella. In Italia, inoltre, ha condotto il programma “Unomattina”.

Sarah Felberbaum: carriera

Sarah Felberbaum è nata il 20 marzo 1980 a Londra, da padre newyorkese e madre inglese, ma è cresciuta in Italia. Ha iniziato a lavorare da giovanissima, e la sua carriera continua a regalarle grandi soddisfazioni. E’ diventata “famosa” grazie ad uno spot televisivo con Sergio Castellitto e Francesco Mandelli; nel 1999 ha preso parte alle registrazioni del videoclip della canzone “Come voglio” degli Zero Assoluto, che la richiamarono poi anche nel video della canzone “Magari meno”. La Felberbaum è stata conduttrice del programma musicale “Top of the Pops” e di “Uno Mattina Estate”, ed ha interpretato il ruolo di Agnese Ristori in “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”. Sugli schermi del cinema l’abbiamo vista nei film “Cardiofitness”, “Due vite per caso”, “Maschi contro femmine”, “Il Gioiellino” e “Il principe abusivo”.

Sarah Felberbaum: vita privata

Sarah è sposata con il calciatore Daniele De Rossi, con cui ha avuto due figli: Oliva Rose (nata nel 2014) e Noah (nato nel 2016). L’attrice ha sempre raccontato di aver avuto un colpo di fulmine per il marito, e per lui ha addirittura rinunciato ad alcune opportunità lavorative che l’avrebbero allontanata dall’Italia e dalla famiglia. “Se fossi partita, avrei rinunciato a lui per la mia carriera. Sapevo che sarebbe stato impossibile conciliare le due cose, ma Daniele è l’amore della mia vita e non mi pentirò mai di quella scelta”, ha raccontato la donna a Vanity Fair. Di De Rossi dice di amare soprattutto l’intelligenza e l’enorme senso dell’umorismo, molto simile a quello di suo padre. Ma la vita di Sarah non è sempre stata tutto rosa e fiori: tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 è stata vittima di stalker da parte di un suo ex fidanzato, che che l’ha perseguitata per parecchio tempo non volendo accettare la fine della relazione.

