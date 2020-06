A soli 3 anni un bambino precipita dalla finestra, il tutto a seguito di un tragico incidente. Il piccolo sedeva nel suo seggiolone.

Un bambino precipita dalla finestra davanti agli occhi dei genitori. Il tragico avvenimento è avvenuto alla presenza della mamma e del papà a Pollone, piccolo centro abitato della provincia di Biella.

LEGGI ANCHE –> Bambina precipitata | a 2 anni compie un volo di 12 metri

Lui ha 3 anni e si trovava nel seggiolone quando all’improvviso si è alzato sui suoi piedini e si è sporto, cadendo di sotto. Il bambino così precipita per circa tre metri, cadendo dal primo piano. Subito è scattato il ricovero urgente da parte dei sanitari del 118, col piccolo entrato in ospedale in gravissime condizioni. Per fortuna nelle ultime ore il suo quadro clinico si è stabilizzato e le sue condizioni sono in miglioramento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Bimbo precipitato a scuola, il pm accusa: “Insegnanti e bidella hanno causato la morte”

Bambino precipita dalla finestra, ora per fortuna sta meglio

Sul fatto hanno aperto una indagine i carabinieri, i quali hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto. Secondo la loro ricostruzione, il piccino sedeva accanto ad una finestra aperta. All’improvviso si è alzato sul seggiolone perdendo poi l’equilibrio e cadendo di sotto. La coppia, che ha anche altri due maschietti, ha subito recuperato il loro figlioletto correndo in pronto soccorso. Per fortuna ora è cosciente e ha anche reagito con gioia alle visite dei parenti. Al momento è ricoverato all’ospedale ‘Regina Margherita’ di Torino. I medici non hanno trovato particolare lesioni dopo l’iniziale ricovero in codice rosso. Ma altri avvenimenti simili purtroppo sono spesso culminati in tragedia.

LEGGI ANCHE –> Bambino morto | precipita dal quarto piano a 3 anni

LEGGI ANCHE –> Vogliono essere come Spiderm Man | si fanno mordere da un ragno velenoso