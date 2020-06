Alessia Marcuzzi lascia il marito, matrimonio finito con Paolo Calabresi Marconi. E’ questa l’indiscrezione delle ultime ore che sta facendo impazzire gli appassionati di gossip.

Manca ancora l’ufficialità ma il sito che ha dato l’anteprima oggi difficilmente sbaglia. Stiamo parlando di Dagospia che pochi minuti fa ha lanciato la bomba. Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi si sarebbero lasciati definitivamente e il loro matrimonio sarebbe da considerarsi finito.

Se ne parlava già nelle ultime settimane, ma la Marcuzzi aveva smentito fermamente questa voce con più di un post Instagram. Ora però sembra proprio che la rottura corrisponda al verto. Diverse le pagine Instagram e web che si occupano di gossip che stanno riportando la notizia.

Di qualche anno più grande di lei, Paolo Calabresi Marconi è stato definito dalla Marcuzzi “l’amore della maturità, della consapevolezza”. Infatti, la donna ha già avuto due relazioni importanti e ha due figli: Tommaso nato dalla storia con Simone Inzaghi e la piccola Mia nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. La coppia si è conosciuta qualche anno fa ed è convolata a nozze il primo dicembre 2014, con una cerimonia privata svoltasi nei dintorni di Londra.

Paolo Calabresi Marconi è un imprenditore e produttore televisivo, proprietario della Buddy Film, casa di produzione specializzata nella creazione di spot pubblicitari per la tv. Di lui la conduttrice televisiva ha detto in un’intervista: “Lui è molto sicuro di sé. Questo mi ha attratto sin da subito. Capisce i miei momenti e non si spaventa, mentre gli altri lo facevano”. I due non hanno figli al momento.