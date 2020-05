Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 31...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 31 maggio. Andrà in onda in prima serata su La7 un nuovo appuntamento con il programma condotto da Massimo Giletti.





Anche questa sera, in prima serata, gli spettatori di La7 potranno assistere ad una nuova puntata del programma di approfondimento sull’attualità e la politica nel nostro Paese.

Leggi anche –> Massimo Giletti, l’addio straziante al padre morto a gennaio a “Non è l’Arena”

e anche –> Chi è Massimo Giletti: età, carriera e vita privata del conduttore televisivo

Leggi anche –> Psicosi Coronavirus: polemiche contro Non è l’Arena – VIDEO

Stasera in tv, Non è l’Arena: gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 31 maggio

Anche questa domenica su La7 Massimo Giletti condurrà un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento sull’attualità e la politica nel nostro Paese. Durante questa serata si parlerà degli spostamenti tra le Regioni, possibili già a partire dal prossimo 3 di giugno. Ma non mancheranno anche alcune importanti interviste, come quella al leader della Lega Matteo Salvini e all’ex presidente dell’Anm Luca Palamara.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Si discorrerà nel corso di questa puntata della gestione di questa nuova fase dell’emergenza sanitaria, approfondendo in particolar modo la questione legata ai possibili prossimi spostamenti tra le Regioni. Interverranno Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Fabrizio Pregliasco, Christian Solina e Matteo Bassetti.

Protagonista del consueto faccia a faccia del conduttore televisivo con uno degli esponenti del panorama politico del nostro Paese sarà questa sera il leader della Lega Matteo Salvini.

Tra gli ospiti della serata, ci sarà anche l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara, il quale approfondirà il tema delle chat sul suo telefono rese pubbliche in queste settimane.

Si affronterà inoltre il problema della crisi economica successiva al dilagare del Coronavirus su tutto il nostro territorio nazionale. Interverranno sull’argomento Carlo Cottarelli, Alessandra Moretti, Laura Giannoni e Sergio Rizzo.

Si tornerà inoltre a discutere del caso delle recenti scarcerazioni dei boss mafiosi dovute all’emergenza sanitaria. E si affronterà nuovamente la questione legata alle dichiarazioni di Di Matteo sul Ministro della Giustizia Bonafede. Interverranno nel dibattito Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Alessandro Sallusti, Luigi De Magistris e Alfonso Sabella.