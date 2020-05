Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 31 Maggio

Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti,...

Live – Non è la D’Urso: dall’emergenza Coronavirus all’intrattenimento con tanti ospiti e le anticipazioni su cosa accadrà stasera in televisione

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus continua a incidere sulla nostra quotidianità e, ovviamente, anche sui palinsesti televisivi. Tuttavia Live – Non è la D’Urso e la sua conduttrice si mantengono stabili nella fascia serale della domenica sera. Rispettando le distanze, anche grazie ai collegamenti, Barbara D’Urso porterà nel suo programma il parere di esperti che ci terranno aggiornati sull’emergenza sanitaria e sulle norme da seguire per evitare il contagio, soprattutto per ciò che riguarda la cosiddetta Fase 2, e tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo.

La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Scopriamo insieme le anticipazioni sul programma.

Live – Non è la D’Urso stasera su Canale 5

Nonostante Barbara D’Urso e la redazione di Live siano molto bravi a mantenere il segreto sui nomi di coloro che partecipano alla trasmissione, qualche indiscrezione su cosa accadrà questa sera è trapelata… Innanzitutto il format continuerà a prestare grande attenzione all’emergenza sanitaria nella prima parte, avvalendosi di reportage e opinioni di esperti accreditati.

La seconda parte della trasmissione sarà dedicata invece all’intrattenimento. Stasera in trasmissione interverrà Loredana Lecciso. La show girl racconterà del suo recente ricongiungimento con il cantante pugliese Al Bano. Molte sono state le malelingue che hanno inviato frecciatine sulla rappacificazione fra i due, tuttavia queste si sono equiparate con i commenti degli affezionati fan della coppia che, finalmente, hanno potuto rivedere la Lecciso e Albano di nuovo insieme.

Loredana commenterà anche il finto (?!) e chiacchierato scivolone di Albano Carrisi durante il Festival di Sanremo.

Gaffe o scherzetto ai fan?

