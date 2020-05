Stasera in tv film – Non dirlo al mio capo: cast e episodi di oggi 31 maggio

Stasera in tv film – Non dirlo al mio capo: cast e...

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1, riguardano il primo e secondo episodio della stagione in onda oggi, 31 maggio

La serie televisiva Non dirlo al mio capo, in 6 puntate, vede nel ruolo di protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Il primo e secondo episodio in onda oggi, 31 maggio, su Rai 1 alle ore 21.25 si intitolano rispettivamente Bugie in regola e Punti di vista.

Scopriamo insieme la trama della fiction.

Non dirlo al mio capo, stagione 1, trama

Lisa Marcelli, vedova con figli, è costretta a tornare a lavoro per mantenere la famiglia dopo essere stata tanti anni lontana dalla pratica legale. L’occasione si presenta quando Lisa ottiene un posto presso lo studio dell’avvocato Enrico Vinci.

Per farlo, però, mente sulla sua vita privata, dicendo al cinico avvocato Vinci di essere una donna single e senza figli.

Episodio 1, Bugie in regola

Lisa Marcelli è diventata vedova da sei mesi ed è madre di due figli, Mia e Giuseppe. Laureata in giurisprudenza non ha mai esercitato e si trova alla disperata ricerca di un lavoro per poter mantenere la famiglia. L’occasione si presenta quando dopo aver rigato per errore un’auto entra in un ufficio per scusarsi con il proprietario. Nello Studio Legale Vinci di Napoli scopre che il padrone dell’automobile è anche il titolare dell’attività e che sta aspettando una praticante raccomandata da un altro avvocato e si spaccia per lei. Affascinante e dispotico, l’avvocato non le risparmia frecciatine ironiche e le fa capire chiaramente che non intende assumere una donna che abbia impegni familiari. Lisa, quindi, gli mente dicendo di non avere figli e viene presa. Nello studio conosce l’avvocato penalista Marta Castelli, il praticante Jacopo Forti e la segretaria Claudia Tagliacozzo, suoi colleghi. Lisa inizia subito a lavorare al caso di Silvia, cliente dell’avvocato Vinci. La praticante non si dimostra all’altezza delle aspettative del datore di lavoro e viene licenziata, tuttavia dimostrerà di avere ancora molto da dare allo studio.

Episodio 2, Punti di vista

Il fratello di Romeo, nuovo compagno di classe di Mia, per il quale la figlia di Lisa prova dei sentimenti, si presenta allo Studio Vinci. Il bambino si ribella alla famiglia che vuole costringerlo a donare il midollo al fratello, ammalato di leucemia. Proprio Romeo ha instigato il fratellino a contrapporsi all’ennesima richiesta dei genitori, stanco di lottare contro la malattia e dei tanti sacrifici fatti dalla sua famiglia.

Enrico e Lisa acquisiscono come cliente una neo mamma che, proprio a causa della sua maternità, si è vista degradare a una mansione lavorativa più umile.

Enrico fa delle avance a Lisa, la quale pur essendo affascinata dall’avvocato, non accetta le sue attenzioni da poco.

Non dirlo al mio capo, cast completo:

Vanessa Incontrada (Lisa Marcelli)

Lino Guanciale (Enrico Vinci)

Chiara Francini (Assuntina Capotondi/Perla Cercilli)

Giorgia Surina (Marta Castelli)

Gianmarco Saurino (Massimo Altieri)

Aurora Ruffino (Cassandra Reggiani)

Sara Zanier (Nina Valentini)

Saul Nanni (Romeo Ruggeri)

Ludovica Coscione (Mia Marcelli)

Davide Pugliese (Giuseppe Marcelli)

Antonio Gerardi (Rocco Tancredi)

Beatrice Vendramin (Aurora Luchetti)

Andrea Bosca (Fabrizio Del Corso)

