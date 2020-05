Serie A, partite o diretta gol in chiaro: Spadafora ci prova

Dopo la ripresa ufficiale della Serie A, che inizierà a metà giugno ecco che c’è ancora del lavoro per il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora

Saranno altri giorni di duro lavoro per il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per quanto riguarda la diretta gol o una partita di Serie A in chiaro. Dopo la ripresa ufficiale della massima serie e della Coppa Italia, in campo il 12 e il 13 giugno con le due semifinale, il Ministro dello Sport avrebbe già parlato con il presidente della Lega Dal Pino, che ha fatto da tramite con Sky. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Spadafora potrebbe trattare così in prima persona con la pay tv per trovare subito un accordo decisivo.

Serie A, due ipotesi sul tavolo

Le ipotesi sul tavolo sono due: la prima sarebbe quella di trasmettere in chiaro diretta gol nel tardo pomeriggio della domenica, tipo verso le 19.15; mentre la seconda comprende anche una partita in chiaro. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni: i primi passi sono stati fatti, ora manca soltanto lavorare sui dettagli per la ripresa della massima serie con tutte le novità post pandemia. I tifosi potrebbero così avere anche delle agevolazioni