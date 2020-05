Pierluigi Diaco, l’amore con Alessio: “Vorremmo adottare un bambino”

Il conduttore Pierluigi Diaco si è raccontato nell’ultima puntata di “Non disturbare” in cui ha svelato il suo sogno di adottare un bambino con Alessio

Una nuova rivelazione da parte del giornalista e conduttore tv Pierluigi Diaco, che è stato intervistato nell’ultima puntata di “Non Disturbare” per parlare anche dei sogni della vita privata dopo che si è unito civilmente nel 2017 con Alessio Orsingher. Dopo i due sono molto felici insieme come ha svelato ai microfoni di Paola Perego. Inoltre, ha rivelato il significato del bassotto Ugo che fotografa spesso su Instagram: “Il sentimento e l’amore che unisce me e Alessio sotto forma di un animale domestico”.

Pierluigi Diaco, il sogno della sua vita

Successivamente lo stesso conduttore ha svelato ciò che vorrebbe avere nella sua vita: “Non possiamo avere dei figli: se un giorno la legge permettesse l’adozione a me farebbe davvero piacere poter adottare un bambino. Avere un altro essere vivente dentro casa ti dà la sensazione che puoi fare qualcosa per qualcun altro”. Attualmente Diaco è molto impegnato per quanto riguarda il lavoro con il programma No Stop News su RTL 102.5 e Io e te, il programma che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Raiuno. Poi ha concluso parlando anche del ricordo di suo padre: “Amava la musica, vivere la sera con gli amici e con mia mamma andavano spesso a ballare”.