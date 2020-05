Melissa Satta, secondo figlio in vista per la modella?

Melissa Satta, secondo figlio in vista per la modella? Secondo quanto affermato da lei stessa sui social, l’ipotesi di una nuova gravidanza potrebbe essere molto accreditata.





E’ stata lei stessa a rivelarlo a tutti i suoi seguaci sui social. Per la modella sarda potrebbe essere sempre più vicina la possibilità di trovarsi per la seconda volta in gravidanza, regalando così un fratellino o una sorellina al suo primo figlio Maddox.

Leggi anche –> Melissa Satta, scatto bollente in sauna: il tatuaggio che fa discutere

e anche –> Melissa Satta, chi è: età, carriera e vita privata della modella italiana

Leggi anche –> Melissa Satta, brutto episodio al Franchi: “La situazione stava degenerando”, il racconto ha dell’incredibile

Melissa Satta, secondo figlio in vista per la modella?

Dopo un periodo di crisi con il marito Prince Boateng, che solo un anno fa di questi tempi sembrava difficile da superare, ecco che ora tra la coppia è tornato il sereno. Passata la burrasca infatti, i due starebbero pensando in questo momento ad avere un secondo figlio.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

E’ stata la stessa modella sarda a confidarsi a tutti i propri fan. E lo ha fatto attraverso i social. A chi le chiedeva se le sarebbe piaciuto avere altri figli, la Satta ha infatti risposto: “Certamente sì!”. La ex velina di Striscia la notizia aveva dichiarato in più occasioni di pensare ad una famiglia allargata. Evidentemente il momento di dare un fratellino o sorellina a Maddox è giunto proprio ora, complice anche la ritrovata serenità con il marito.

La Satta inoltre ha due fratelli e in alcune dichiarazioni di tempo fa aveva sottolineato come il suo desiderio fosse proprio quello di regalare la stessa situazione a suo figlio. La modella ha anche ammesso di nutrire un po’ di timore per la situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese in questo periodo ma di augurarsi ugualmente di affrontare la seconda gravidanza. Sempre attraverso i social la modella ho rassicurato i propri fan di essere riuscita a tornare a Milano dopo essere rimasta bloccata ad Istanbul per qualche settimana.