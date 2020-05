Massimo Ranieri devastato: le strazianti parole di Franca Sebastiani in fin di vita. La donna non aveva mai smesso di provare grandissimo affetto per lui e non aveva fatto nulla per nasconderlo.

Massimo Ranieri ebbe una storia molto turbolenta con Franca Sebastiani, una storia che comprese anche una gravidanza indesiderata e una figlia non riconosciuta (se non molti anni dopo) da parte di Massimo Ranieri. Lui pensava che diventare padre così giovane potesse minarne la carriera e dunque decise di non riconoscere la bambina avuta da Franca.

Leggi anche –> Chi è Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri: età, storia, lavoro, foto

Se vuoi conoscere la biografia completa di Franca Sebastiani CLICCA QUI

La dedica a Massimo Ranieri quando era in fin di vita

Quando nel 2015 la donna si ammalò gravemente ebbe comunque parole al miele (in un’intervista al settimanale Nuovo) per il suo ex amore che nel frattempo nel 1995 aveva riconosciuto la figlia Cristiana Calone: “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie tramite il servizio Google News – CLICCA QUI