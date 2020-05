Addio a Guglielmo Mollicone morto dopo 20 anni in cui ha cercato la verità sull’omicidio della figlia Serena. La notizia proprio alla vigilia dell’anniversario del delitto.

Se n’è andato proprio alla vigilia dell’inizio del 20° anno da quell’incubo, Guglielmo Mollicone, morto nelle scorse ore. L’uomo era il papà di Serena Mollicone, la giovane uccisa ad Arce, in provincia di Frosinone, il 1° giugno del 2001.

Quel delitto ha fatto tanto discutere fra false piste, tentativi conclamati di depistaggi, episodi di omertà e tante domande rimaste senza delle risposte certe. Addirittura più volte le indagini erano giunte ad un punto morto, fino alla riapertura del caso ordinata qualche anno fa. E Guglielmo fino all’ultimo ha provato a fare emergere la verità sul triste destino di sua figlia. Aveva 72 anni e da tempo era ricoverato all’interno di una struttura sanitaria a Veroli, in provincia di Frosinone. A novembre fu colpito da un infarto e da allora Guglielmo Mollicone non si è mai più ripreso. Ora è morto, dopo l’improvviso aggravarsi del suo quadro clinico.

Guglielmo Mollicone, sarà la famiglia a cercare di fare emergere la verità

Il malore che lo ha colpito sei mesi fa sopraggiunse proprio a pochi giorni dal rinvio dell’udienza preliminare a carico della famiglia Mottola. Lui aveva espresso il desiderio di volere partecipare ad ogni appuntamento in tribunale “per vedere negli occhi gli imputati. Spero che la salute mi assista”. Ma purtroppo non è andata così. Ad onorarne la memoria ed a portare avanti la battaglia per la verità saranno l’altra figlia Consuelo ed Antonio ed Armida, che di Guglielmo sono fratello e sorella.

