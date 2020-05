Elisa Isoardi e la camicia sbottonata: l’incidente scottante

In un video pubblicato ore fa su Instagram, per la celebre conduttrice Elisa Isoardi c’è un gioco di vedo non vedo grazie alla camicetta che si sbottona e lascia intravedere più del dovuto.

Elisa Isoardi ha conquistato il suo pubblico sia per la sua professionalità, che per la sua simpatia e bellezza. Da anni è alla conduzione de La Prova del Cuoco ma, secondo alcune indiscrezione, per lei potrebbe essere in cantiere una separazione dalla trasmissione e un inizio di nuovi progetti lavorativi. Nelle ultime ore, sui social ha condiviso una serie di stories che hanno fatto impazzire i fans.

Da settimane ormai si parla dell’addio di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco. Con la nuova stagione televisiva alle porte, sembra che si voglia lasciare spazio a nuovi conduttori e conduttrici. A causa dell’emergenza Coronavirus, la conduttrice dello show culinario è stata a casa e non ha potuto registrare il suo programma. La notizia del presunto addio televisivo, però, non è stata né confermata né smentita dalla diretta interessata, quindi per ora si parla di rumors. La conduttrice televisiva nelle scorse ore, però, è al centro di un altro tipo di gossip. Elisa, infatti, ama condividere sui social i momenti della sua vita quotidiana con i followers, che nelle scorse ore sono impazziti per una serie di video apparsi sul profilo Instagram seguitissimo.

Visualizza questo post su Instagram È tornato l’inverno 😱 esagero? Polì crio! Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 29 Mag 2020 alle ore 10:19 PDT

Elisa Isoardi e il video bollente su Instagram

Elisa Isoardi, di 37 anni, sembra essere perfettamente capace di attirare l’attenzione dei suoi followers, mostrando grandi capaci di seduzione e sex appeal senza, per questo, mostrarsi senza velo. Nelle scorse ore, infatti, Elisa ha condiviso dei video del dietro le quinte del programma Raiuno, La Prova del Cuoco. Mentre la conduttrice cammina, però, la sua camicia si sbottona e lascia intravedere le forme sensuali, che hanno fatto impazzire i fans.

