Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 31 Maggio

L’emergenza Coronavirus ha di certo colpito anche Domenica Live, eppure Barbara D’Urso ha pensato a un modo per non abbandonare i suoi telespettatori

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live, sospeso perché la conduttrice possa concentrarsi sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie, pareri e consigli di esperti accreditati.

Alle ore 16.50 andrà in onda la pellicola Rosamunde Pilcher: Rasmus & Johanna che, come suggerito dal titolo, è un film tratto da uno dei romanzi della famosa autrice britannica.

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla pellicola.

Leggi anche –> Serena Enardu in lacrime dopo la rottura con Pago: “E’ definitiva”

Rosamunde Pilcher: Rasmus & Johanna

Rasmus & Johanna è un film del 2008 tratto dall’omonimo libro della scrittrice britannica Rosamunde Pilcher, divenuta famosa il tutto il mondo per i suoi romanzi rosa che raccontano di vicissitudini amorose che coinvolgono personaggi diversi, portandoli di punto in bianco a fare scelte che non avrebbero mai pensato di compiere.

Trama

Il giovane stilista Rasmus Johannsen torna a Lindesberg per far visita al padre, proprietario di un hotel. Una volta arrivato rincontra Johanna Palmquist, erede di una famiglia di albergatori diretti competitor dei Johannsen. Da piccoli i due si detestavano, proprio come le loro famiglie, ma quando le loro strade tornano a incontrarsi dopo tanti anni, capiscono di avere molto in comune. Il feeling si tramuta presto in qualcosa di più, tuttavia sarà complicato per Rasmus e Johanna, rivelare sia a se stessi che alle rispettive famiglie di provare un sentimento proprio per l’acerrimo rivale.