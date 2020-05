Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 31 Maggio

Domenica in oggi, 31 Maggio, avrà tanti ospiti in collegamento, fra i quali figurano Massimo Ranieri, Enrico Brignano e Morgano: le anticipazioni sulla puntata

Nella puntata di oggi, 31 Maggio, di Domenica in saranno in collegamento con Mara Venier tanti ospiti, sempre su Rai 1 a partire dalle 14.00. Come accaduto sino a ora dall’inizio della crisi economico-sanitaria dovuta al Covid-19, una parte della trasmissione sarà dedicata all’intrattenimento e una seconda all’approfondimento e all’informazione.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e chi sarà ospite oggi a Domenica in.

Domenica in: niente pubblico, ma tanti ospiti in collegamento

Massimo Ranieri, Enrico Brignano e Morgan

La 38esima puntata di Domenica in continuerà a trovare negli Studi Fabrizio Frizzi della Rai, a Roma, il suo quartier generale, tuttavia Mara Venier proseguirà nel gestire il suo salotto domenicale in solitaria (o quasi). Interverrà in diretta Massimo Ranieri che si racconterà svelando un inedito lato di sé. Le tappe della lunga carriera dell’artista verranno ripercorse assieme alla padrona di casa fra successi e momenti di sconforto, dai quali il cantante ha tratto insegnamento e ispirazione per la sua musica. Il cantante presenterà il suo singolo intitolato Mia ragione nel quale si è esibito al Festival di Sanremo 2020 e che fa parte del suo ultimo album.

Nello studio vuoto riecheggerà la voce di Enrico Brignano che saprà farci ridere e riflettere, una costante che da sempre caratterizza l’attore. Fra carriera e vita privata, Brignano si racconterà e presenterà poi il suo prossimo appuntamento con il piccolo schermo intitolato Tutto casa e teatro (in onda il primo giugno in prima serata su Rai2).

In collegamento da Milano, Morgan presenterà il suo libro intitolato Essere Morgan, la casa gialla, il quale raccoglie foto, racconti e scritti inediti.

Altri ospiti e il focus sull’attualità

Saranno in collegamento anche Giovanna Botteri, corrispondente Rai, giornalista inviata a Pechino da 30 anni, e Pierluigi Diaco che presenterà il suo programma intitolato Io e Te (in onda su Rai1 il 1 giugno alle ore 14.00).

Riguardo l’attualità e l’emergenza economico sanitaria dovuta al Coronavirus interverranno: il Prof. Massimo Galli (direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano), Giovanni Toti (governatore della Liguria) e Antonio Decaro (Sindaco di Bari).

