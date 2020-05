Coronavirus, Gasperini shock: “Ho pensato di morire”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è tornato a parlare del periodo critico vissuto a Bergamo durante il Coronavirus: ecco la sua paura

Parole davvero forti, quelle usate dall’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, che ha svelato in una lunga intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: “Ho avuto anch’io il Covid 19. Quando siamo tornati dalla trasferta Champions di Valencia ero a pezzi. Di notte sentivo le sirene e pensavo: non posso andarmene proprio ora. Il dolore della città, la riconoscenza verso le persone ci spingerà in Champions League“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus, il racconto di Gasperini

Successivamente lo stesso tecnico dell’Atalanta ha raccontato quelle ore davvero convulse: “Dopo Valencia, nelle due notti successive a Zingonia ho dormito poco. Non avevo la febbre, ma mi sentivo le ossa a pezzi e fuori sembrava di essere ai tempi della guerra: ogni due minuti passava una ambulanza a sirene spiegate. Avevo perso il gusto, ma non sapevo di avere il virus. Poi, i test sierologici che ho fatto un paio di settimane fa hanno confermato: ho avuto il Covid-19“. Infine, ha rivelato ciò che succederà nei prossimi giorni con la ripresa del calcio giocato: “Pensano che tornare in campo sia immorale dopo quanto sia accaduto e davanti al rischio che possa ripetersi. Ma è l’unico modo per riprendere verso la normalità. Il dolore subito da Bergamo permetterà all’Atalanta ad aiutare la città, nel rispetto del dolore di tutti”.