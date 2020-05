Contagi in Lombardia, Galli rassicura: “Sono vecchi tamponi”

Massimo Galli, professore dell’Ospedale Sacco di Milano, è tornato a parlare della situazione dei contagi in Lombardia: ecco ciò che succederà

La prova del nove ci sarà con la riapertura delle regioni a partire dal 3 giugno. Ai microfoni di Otto e mezzo, ospite di Lilli Gruber, è intervenuto Massimo Galli, il professore dell’Ospedale Sacco di Milano che ha spiegato: “Il blocco dovrebbe essere sia in entrata che in uscita, allo stato attuale ritengo un intervento in questo senso sposterebbe poco”.

Successivamente lo stesso responsabile del dipartimento malattie infettive del Sacco ha spiegato la motivazione dei “nuovi contagi” in Lombardia, che conta il 70% di tutta Italia: “Non sono nuovi ma vecchi contagi che sono stati finalmente tracciati. Si tratta a volte di persone chiuse in casa con l’infezione, qualche congiunto contagiato da loro. Se ci fossero nuovi contagi, altro che così… In Lombardia i dati ufficiali sono forse un decimo, forse di meno, dei casi effettivamente avvenuti”. Una situazione che sarà più chiara a partire dalle prossime settimane con la riapertura totale delle regioni.