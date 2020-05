Chiesa abbandonata in Grecia viene trasformata in bagno per immigrati

La Chiesa di Saint Catherine nella cittadina di Moria on Lesvos, in Grecia, è stata trasformata in un bagno pubblico per gli immigrati. Le lamentele della comunità sono molte.



A Moria on Lesvos, una piccola cittadina della Grecia, la Chiesa di Saint Catherine è stata devastata e viene usata come bagno pubblico dagli immigrati. “L’odore dentro è insopportabile. Parlando con la gente della Chiesa, abbiamo scoperto che l’area metropolitana di Mytilene è al corrente della situazione ma non ha intenzione di agire per le proprie ragioni“, così ha raccontato il macellaio Makis Pavlellis.

Qualche settimana fa il settimanale Greek City Times ha riportato che la Chiesa di Saint Catherine di Moria era stata distrutta da immigranti illegali. Questo sembra essere un fatto comune nelle chiese greche ortodosse, che vengono spesso vandalizzate e attaccate dagli immigrati. Lo scorso mese, l’entrata principale della Chiesa di Saint Raphael è stata soggetta a vandalismo da parte di alcuni soggetti di un campo di migranti a Moria. A Lesvos ci sono stati altri eventi scioccanti, come due gang di immigrati afgani che hanno iniziato a lottare l’una con l’altra, o degli immigrati africani che hanno preso in giro e si sono messi a tossire addosso a dei poliziotti, nel bel mezzo della pandemia da Coronavirus.

Η Αγία Αικατερίνη στη Μόριαχρησιμοποιείται ως τουαλέτα πλέον. Η μυρωδιά στο εσωτερικό της είναι αφόρητη. Συζητώντας με… Pubblicato da Makis Pavlellis su Venerdì 15 maggio 2020

L’incremento di immigrati in Grecia

Oltre 50 mila immigrati illegali vivono nel campo di Moria, che dovrebbe ospitarne solo 3 mila. Un incremento nella criminalità ha colpito l’isola da quando è cominciata nel 2015 la crisi dei migranti, quando la Turchia ha concesso a migliaia di persone di lasciare il Paese e raggiungere la Grecia in maniera illegale, attraverso la terra o il mare. Lesvos, un’isola con 90 mila cittadini, è stata una delle aree più colpite della Grecia. Da persone molto religiose, i cittadini grechi sono rimasti molto scioccati dagli attacchi alle proprie Chiese.

